MLS-Chef Don Garber würdigt Beckenbauer

Der Tod von Franz Beckenbauer hat auch Reaktionen in den USA hervorgerufen.

So würdigte der Chef der US-Fußballliga MLS Don Garber die deutsche Fußballlegende.

"Die Major League Soccer trauert um die Fußballlegende Franz Beckenbauer. Als einer der größten Spieler aller Zeiten zeigte Franz, was für den Profifußball in den USA möglich war, als er 1977 zu den New York Cosmos wechselte, drei Meisterschaften gewann und die Stadien füllte", schrieb Garber auf X (ehemals Twitter).

Garber erklärte zudem, dass er sich öfter mit Beckenbauer im Ligabüro in New York getroffen habe, um über die Zukunft des Sports zu sprechen. "Ihm lag die kontinuierliche Entwicklung des Fußballs in Nordamerika wirklich am Herzen", schrieb der MLS-Chef. Beckenbauer lief nach seinem Wechsel von München nach New York ein Jahr an der Seite der brasilianischen Fußballlegende Pelé auf.

Auch New York Cosmos äußerte sich zum Tod der Fußballlegende: "Sein Einfluss war sofort spürbar, als er zusammen mit seinem guten Freund Pelé ein Team bildete, das nicht nur den Meistertitel gewann, sondern auch die Herzen der Menschen des Cosmos-Landes", schrieb der Club auf seiner Homepage.

(dpa)