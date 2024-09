Moukoko mit Doppelpack bei 8:0-Sieg von Nizza

Fußball-Profi Youssoufa Moukoko hat die ersten Pflichtspiel-Tore für seinen neuen Club OGC Nizza erzielt. Der 19-Jährige traf beim 8:0-Kantersieg gegen AS St.-Étienne am fünften Spieltag der französischen Ligue 1 zum 4:0 und 6:0. Moukoko stand für Nizza zum ersten Mal in der Startelf. Durch den Sieg sprang der Verein vorübergehend auf Platz fünf in der Tabelle.

Moukoko wurde für diese Saison vom Bundesligisten Borussia Dortmund nach Nizza ausgeliehen. Die Vereinbarung sieht auch eine Kaufoption vor. Zuvor hatte es monatelange Wechselspekulationen um das hoch gehandelte Talent gegeben, das auch schon zweimal für die deutsche A-Nationalmannschaft aufgelaufen ist.