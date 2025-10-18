Nagelsmann auf WM-Quartier-Suche: «Werde Flugmeilen sammeln»

Bundestrainer Julian Nagelsmann checkt in der kommenden Woche in den USA potenzielle WM-Quartiere für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft aus. «Dann haben wir auch einen USA-Trip, den wir nächste Woche angehen. Um einfach mal Plätze zu sehen, Hotels zu sehen, mögliche Home Bases zu sehen, uns vorzubereiten», sagte Nagelsmann bei Sky vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund.

Natürlich stehe die noch nicht feststehende WM-Qualifikation in der Gruppenphase über allem, betonte der Bundestrainer: «Trotzdem möchten wir vorbereitet sein.» Die Region, in der die DFB-Auswahl im Falle einer erfolgreichen Qualifikation ihre Gruppenspiele austragen würde, steht erst nach der Auslosung am 5. Dezember fest. «Deswegen müssen wir uns verschiedene Regionen anschauen. In der Woche werde ich ein paar Flugmeilen sammeln», sagte Nagelsmann lächelnd.

Bei dem Mammut-Turnier mit erstmals 48 Mannschaften vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in Mexiko, Kanada und den USA gibt es insgesamt 104 Spiele, vier Zeitzonen und große Distanzen zwischen den 16 Spielorten in drei Ländern. Von Mexiko-Stadt bis Kansas City sind es wie von Miami bis Toronto mehr als 2000 Kilometer.