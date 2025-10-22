Namenssponsor der Frauen-Bundesliga verlängert vorzeitig

Die Fußballerinnen im deutschen Oberhaus spielen auch in den kommenden Jahren offiziell in der Google-Pixel Frauen-Bundesliga. Der Namenssponsor und der Deutsche Fußball-Bund haben den Vertrag vorzeitig bis 2029 verlängert, wie der DFB mitteilte. Google Pixel ist seit 2023 Namensgeber der Frauen-Bundesliga und wirbt auch als Partner des Frauen-Nationalteams.

Ein neuer Vertragsinhalt werde sein, dass das offizielle Teamfoto der DFB-Auswahl vor internationalen Turnieren und die Einzelporträts der Nationalspielerinnen mit einem Smartphone des Tech-Unternehmens aufgenommen würden.

Die Partnerschaft helfe, «den Frauenfußball weiter zu emotionalisieren und neue Zielgruppen zu erreichen», sagte DFB-Sportdirektorin Nia Künzer laut Mitteilung.