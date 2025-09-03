Da staunt Nagelsmann: Coachen im DFB-Trikot?

Steht Julian Nagelsmann zum Start der WM-Qualifikation womöglich im Deutschland-Trikot am Spielfeldrand? Der Bundestrainer staunte nicht schlecht, als er bei der Pressekonferenz in Bratislava von einem Reporter darauf angesprochen wurde, ob er am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) gegen die Slowakei zur besonderen Motivation seiner Spieler den Trainer-Kollegen Lukas Kwasniok kopieren könnte, der bei den zwei Auftaktsiegen mit dem Aufsteiger 1. FC Köln in der Bundesliga jeweils ein Trikot trug und so coachte.

Nach einer kurzen Denkpause antwortete Nagelsmann: «Wenn die Mannschaft sagt, das emotionalisiert sie unfassbar, dann ziehe ich auch ein Trikot an. Ich finde so Trikots auch schön tatsächlich. Es darf natürlich keine Nummer drauf.»

«Wenn die Mannschaft das super findet...»

Er sei da nicht so eitel, ergänzte Nagelsmann: «Wenn die Mannschaft das fordert oder super findet, dann soll der Kapitän auf mich zukommen.» Der im Presseraum auf dem Podium neben Nagelsmann sitzende Kapitän Joshua Kimmich ergänzte: «Wir überlegen es uns.»

Nachdem es in der Vergangenheit oftmals medialen Wirbel um die Outfits von Nagelsmann bei Fußballspielen gegeben hatte, kleidet sich der Bundestrainer bei Länderspielen eher unauffällig. Ein Trikot-Debüt in der Coaching-Zone scheint darum arg unwahrscheinlich. Die Motivation der Nationalspieler sollte auch so groß genug sein. «Unsere Einstellung, die Gier, den Hunger können wir schon beeinflussen», hatte Kimmich noch vor dem Trikot-Thema geäußert.