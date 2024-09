DFB-Auswahl macht öffentliches Training in Düsseldorf

Als Dankeschön für die große Fan-Unterstützung bei der Fußball-Europameisterschaft wird die deutsche Nationalmannschaft am Sonntag in Düsseldorf ein öffentliches Training abhalten. Das gab Bundestrainer Julian Nagelsmann bei seiner Pressekonferenz in Herzogenaurach bekannt.

Stattfinden soll das Training ab 11.00 Uhr im Paul-Janes-Stadion. 7.000 Fans können dabei sein. Kostenlose Eintrittskarten sind ab Dienstag im Ticketportal des Deutschen Fußball-Bundes unter «dfb.de» zu erhalten. Das Training findet zwischen den beiden Nations-League-Spielen am Samstag in Düsseldorf gegen Ungarn (20.45 Uhr/ZDF) und am darauffolgenden Dienstag in Amsterdam gegen die Niederlande (20.45 Uhr/RTL) statt.