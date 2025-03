Gündogan: Mainzer Auswahlspieler zeigen Bundesliga-Qualität

Ex-Kapitän İlkay Gündoğan sieht in der Nominierung der Mainzer Jonathan Burkardt und Nadiem Amiri für die Nationalmannschaft einen Beweis für die Gesamtstärke der Fußball-Bundesliga. Es zeige, «dass die Bundesliga definitiv in der Breite auch an Qualität gewonnen» habe, sagte der 34-jährige Mittelfeldspieler von Manchester City im Interview RTL/ntv. «Es beweist, dass Mainz auf einem richtig guten Weg ist und dass die zwei Jungs auf einem richtig guten Weg sind», sagte Gündoğan.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Stürmer Burkardt und nach mehr als vier Jahren auch wieder Mittelfeldspieler Amiri für die Auswahl nominiert. Beide Offensivkräfte liegen mit dem FSV Mainz 05 in der Bundesliga auf Rang drei und sind auf Kurs Champions League.

Gündoğan traut den beiden Mainzern sogar einen Einsatz in den beiden Viertelfinal-Spielen der Nations League gegen Italien am 20. März in Mailand und drei Tage später in Dortmund zu. Er glaube, «dass die zwei in der Nationalmannschaft jetzt in den beiden Spielen auf ihre Chance lauern werden».