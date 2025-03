Kimmich: Titel in Nations League wichtig für WM

DFB-Kapitän Joshua Kimmich hat vor dem Viertelfinal-Kracher der Fußball-Nationalmannschaft gegen Italien den Titelgewinn in der Nations League als klares Ziel ausgerufen. Der Gewinn des UEFA-Wettbewerbs wäre für den 30-Jährigen ein wichtiger Mosaikstein auf dem Weg zur WM 2026 in Amerika.

«Alle sagen, das interessiert sie nicht, bis sie sie gewinnen. Ich hatte das Gefühl bei den Spaniern, das hat denen schon Freude bereitet, die Nations League zu gewinnen. Das muss auch unser Ziel sein», sagte der Profi des FC Bayern München im «Sportstudio» des ZDF. Spanien hatte den Wettbewerb 2023 gewonnen und wurde ein Jahr später Europameister.

Selbstvertrauen holen für WM-Ziel

«Ich bin überzeugt davon, dass man nicht zu einem Turnier fahren kann und sagen kann, jetzt sind wir bereit, jetzt hauen wir alles raus, jetzt werden wir gute Spiele machen. Es ist auch wichtig, dass der Weg zum Turnier gut und konstant und erfolgreich ist. Die Nations League kann uns da helfen», sagte Kimmich.

Bundestrainer Julian Nagelsmann versammelt die Nationalmannschaft am Montag in Dortmund zur Vorbereitung auf die Partien gegen Italien am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in Mailand und Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund. Der Gewinner erreicht das Finalturnier vom 4. bis 8. Juni. Zieht Deutschland in die Endrunde ein, findet diese in München und Stuttgart statt. Die DFB-Elf hat das Final Four der Nations League noch nie erreicht.

100er-Marke im Sommer

Kimmich kann gegen Italien seine Länderspiele Nummer 98 und 99 bestreiten. «Für mich ist tatsächlich die 100. Länderspiel-Marke etwas ganz, ganz Besonderes. Die zu erreichen, wäre schon was, worauf ich sehr stolz wäre. Dementsprechend schaue ich jetzt erstmal auf die 100, im besten Fall im Halbfinale und dafür werden wir nächste Woche alles geben», sagte er.