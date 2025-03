Kimmich und Co. im Retro-Trikot gegen Italien

Ganz nostalgisch, klassisch weiß, mit schwarzem Rundkragen und Ärmelbündchen: Die Fußball-Nationalmannschaft wird die Viertelfinal-Spiele der Nations League gegen Italien in einem besonderen Trikot bestreiten.

Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, laufen Kapitän Joshua Kimmich und seine Kollegen am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in Mailand und am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund mit einem Retro-Shirt zur Feier des 125. Geburtstags des Verbandes in diesem Jahr auf.

Erinnerung an WM-Titel 1974

Das Design ist angelegt an das Outfit der WM 1974, als Deutschland beim Heimturnier den zweiten Titel feierte. «Das Trikot ist aus einem Nadelstreifen-Stoff gefertigt und verfügt über Ärmelbündchen, einen Kragen mit Rundhalsausschnitt und einen Flaggenaufdruck im Nacken», beschrieb der DFB das Trikot, das auch vom Frauen-Team im April getragen wird.

In Brusthöhe sind das Sponsorenlogo und ein «speziell gesticktes Wappen zum 125-jährigen Jubiläum des DFB angebracht - in Anlehnung an die besondere Plakette, die am Gründungsort des Verbandes in Leipzig hängt».

Fans können die Sonderanfertigung in limitierter Auflage online beim DFB oder Sponsor Adidas und in ausgewählten Shops des Ausrüsters kaufen. Die Preise variieren zwischen 75 (Kinder Kurzarm) und 110 Euro (Erwachsene Langarm). Adidas stattet den DFB noch bis Ende 2026 mit Trikots aus, anschließend wechselt der Verband zu Nike.

Die Jubiläums-Sonderanfertigung ersetzt damit für die März-Partien die zuletzt getragenen Shirts, die der DFB für die Heim-EM präsentiert hatte. Besonders viel Aufmerksamkeit hatte im März 2024 dabei das pinkfarbene Auswärtstrikot hervorgerufen und für ausufernde Modedebatten auch im Internet gesorgt. Mit dem Verzicht auf jegliche farbliche Elemente wird das Retro-Shirt solche Reaktionen kaum hervorrufen.