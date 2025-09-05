Matthäus attackiert Nagelsmann nach WM-Quali-Blamage

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus geht nach der deutschen Blamage in der WM-Qualifikation in der Slowakei hart mit Bundestrainer Julian Nagelsmann ins Gericht. In einem Sky-Interview warf der Experte des TV-Senders Nagelsmann indirekt vor, das deutsche Fußball-Nationalteam falsch vorbereitet zu haben.

Matthäus schimpft über Planlosigkeit

«Aber ich hatte den Eindruck, dass die Elf von Julian Nagelsmann ziemlich überrascht war. Sie haben mit dieser Spielweise nicht gerechnet. Sie wurde vom aggressiven Pressing der Slowaken auf dem falschen Fuß erwischt. Die haben quasi Eins-gegen-eins über den ganzen Platz gespielt und damit kamen wir überhaupt nicht zurecht», sagte Matthäus nach dem mit 0:2 verpatztem Start in die WM-Qualifikation am Donnerstag.

Zudem unterstellte Matthäus dem Bundestrainer, in diesem wichtigen Spiel zu viel ausprobiert zu haben. «Ich weiß gar nicht, wie wir genau gespielt haben, was der Plan in der Slowakei war. War das ein 4-2-2-2 ohne Ball und ein 3-5-2 im Ballbesitz? Wollte er sein altes Leipzig-System ausprobieren? Ich kann mich mit den ganzen Änderungen einfach nicht anfreunden», schimpfte Matthäus.