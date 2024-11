Nach Gruppensieg: Noch sechs Optionen für Viertelfinale

Nach dem 7:0 gegen Bosnien-Herzegowina steht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft als Gruppensieger in der Nations League fest. Julian Nagelsmann kann schon vor dem abschließenden Spiel gegen Ungarn am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Budapest einen Blick auf die Gegnerauswahl für die erste K.-o.-Runde in dem UEFA-Wettbewerb werfen. Ausgeschlossen als Gegner sind Spanien und Portugal, die in ihren Gruppen wie Deutschland schon Erster sind.

Sechs Optionen gibt es noch, vor dem Ungarn-Spiel reduziert sich der Kandidatenkreis auf drei Gruppenzweite. Gelost wird dann am 22. November. Fest steht auch: Gespielt wird in Hin- und Rückspiel zwischen dem 20. und 25. März. Deutschland tritt als Gruppensieger zuerst auswärts an. Der Gewinner qualifiziert sich für die Finalrunde vom 4. bis 8. Juni.

Option 1: Italien oder Frankreich

Die Ausgangslage ist klar. Frankreich muss im direkten Duell gegen Italien mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewinnen, sonst bleibt die Squadra Azzurra Gruppenerster und Frankreich Zweiter. Gelingt der Équipe Tricolore der Auswärtssieg in notwendiger Höhe, rutscht Italien auf Platz zwei.

Wahrscheinliche deutsche Gegneroption: FrankreichEntscheidung: Sonntag, 20.45 Uhr (DAZN)

Option 2: Kroatien oder Schottland

Das Fernduell kann ganz knifflig werden. Fest steht: Kroatien reicht ein Remis gegen Spitzenreiter Portugal, um sich hinter Ronaldo und Co. Platz zwei zu sichern. Schottland muss Polen schlagen, auf eine kroatische Niederlage hoffen und dabei auch noch die bislang schlechtere Tordifferenz aufholen. Polen kann wegen des verlorenen direkten Vergleichs mit Kroatien auch bei einem Sieg gegen Schottland nicht mehr Gruppenzweiter werden.

Kurios wird es, wenn die Schotten 2:1 gewinnen und Kroatien 0:1 verliert. Dann wären beide Teams bei ausgeglichenem direkten Vergleich punkt- und torgleich. Entscheiden würde dann erst das neunte Kriterium in den UEFA-Regularien: die Anzahl der Auswärtssiege. Hier hätte Schottland durch den notwendigen Erfolg in Polen die Nase mit 1:0 vorn.

Wahrscheinliche deutsche Gegneroption: KroatienEntscheidung: Montag, 20.45 Uhr (DAZN)

Option 3: Dänemark oder Serbien

Hier ist die Lage wieder simpel. Gruppenzweiter hinter Spanien wird Serbien mit einem Heimsieg gegen die Dänen. Gelingt dieser nicht, steht Danish Dynamite als Gruppenzweiter im Viertelfinale.

Wahrscheinlich deutsche Gegneroption: 50:50Entscheidung: Montag, 20.45 Uhr (DAZN)