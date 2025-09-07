Nagelsmann bringt fünf Neue gegen Nordirland

Julian Nagelsmann reagiert mit fünf Wechseln in der Anfangsformation beim Heimspiel gegen Nordirland auf den Fehlstart in die WM-Qualifikation. Drei Tage nach dem ernüchternden 0:2 in der Slowakei baut der Bundestrainer am Abend in Köln vor allem die Abwehr der Fußball-Nationalmannschaft fast komplett um. Waldemar Anton, Robin Koch und David Raum kommen neu in die Viererkette.

Im Mittelfeld stellt Nagelsmann Pascal Groß an die Seite von Kapitän Joshua Kimmich. Und neu in die Offensive kommt der Stuttgarter Jamie Leweling. Von der Anfangsformation in Bratislava bekommen neben Kimmich Torwart Oliver Baumann, Innenverteidiger Antonio Rüdiger und das Offensiv-Trio Serge Gnabry, Florian Wirtz und Nick Woltemade wieder das Vertrauen.

Nagelsmann will im zweiten von sechs Qualifikationsspielen ein DFB-Team sehen, das «emotionalen Fußball» spielt und nach drei Niederlagen nacheinander die Fans mit einem überzeugenden Sieg etwas versöhnt.