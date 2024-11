Nagelsmann mit neun Startelf-Wechseln gegen Ungarn

Mit gleich neun Wechseln im Vergleich zur Sieben-Tore-Gala gegen Bosnien-Herzegowina beginnt Julian Nagelsmann das letzte Länderspiel des Jahres am Abend (20.45 Uhr/ZDF) gegen Ungarn. In der Puskas-Arena in Budapest verbleiben nur Kapitän Joshua Kimmich und Robert Andrich in der Anfangsformation. Nagelsmann hatte viele Änderungen angekündigt.

Alexander Nübel hütet das Tor der Fußball-Nationalmannschaft. Davor bilden neben Kimmich noch Robin Koch, Nico Schlotterbeck und Benjamin Henrichs die Viererkette in der Abwehr. Neben Andrich spielt Nmecha auf der Sechserposition. Offensiv gibt der Bundestrainer Julian Brandt, Leroy Sané, Chris Führich und Serge Gnabry eine Chance.

Die DFB-Elf steht schon vor der Partie als Gruppenerster der Nations League fest. Gegner Ungarn beendet die Vorrundenphase unabhängig vom Resultat gegen Deutschland auf Platz drei.

Die deutsche Aufstellung: Nübel - Kimmich, Koch, Schlotterbeck, Henrichs - Andrich, Nmecha - Brandt, Sané, Führich - Gnabry