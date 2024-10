Nagelsmann probt WM-Zukunft und Rüdiger ist «Stiller-Fan»

Der international erfahrene Vize-Kapitän Antonio Rüdiger outete sich gleich mal als Fan seines neuen DFB-Kollegen Angelo Stiller, nachdem Julian Nagelsmann eine echte Überraschung für den Fußball-Klassiker gegen die Niederlande angekündigt hatte. In der großen Nations-League-Prüfung am Abend (20.45 Uhr/ZDF) in der Allianz Arena werden die zwei gebürtigen Münchner Aleksandar Pavlovic (20) und Stiller (23) die Doppel-Sechs im Mittelfeld bilden. Der Bundestrainer traut sich was, «weil sie gut sind».

Rüdigers positive Prognose

Der 75-malige Nationalspieler Rüdiger hat Vertrauen in die zwei Startelf-Debütanten. Das Youngster-Duo wird auf dem Platz direkt vor dem Abwehrchef agieren. «Die beiden Jungs haben eine große Zukunft vor sich», sagt Rüdiger. Bayern-Profi Pavlovic hat er schon früher beim Nationalteam erlebt. «Mit ihm habe ich schon trainiert. Ein sehr guter Junge!»

Den Stuttgarter Stiller erlebt der Innenverteidiger von Real Madrid dagegen erstmals im DFB-Kreis. Als Stiller im September debütierte, durfte Rüdiger nach der Heim-EM pausieren. «Ich muss ehrlich sagen, ich bin schon ein bisschen Fan von dem Angelo Stiller», sagt Rüdiger: «Ich habe ja jetzt gegen ihn in der Champions League gespielt. Und mir hat vor allem seine Ruhe am Ball gefallen. Er war kaum nervös. Wenn er fit bleibt, kann er alles erreichen.»

Auch Nagelsmann sieht in Pavlovic und Stiller, beide geboren in München und beide als Fußballer beim FC Bayern ausgebildet, das mögliche Mittelfeld-Duo der Zukunft. Und die heißt Weltmeisterschaft 2026. «Wir spielen gegen Holland mit zwei neuen Sechsern, die auch vom Alter her eine sehr gute Perspektive beim DFB haben. Die sehen wir in einem sehr wichtigen und guten Spiel gegen einen Topgegner. Es ist wichtig, dass wir das mal sehen.»

«Können nicht nur auf 33-, 34-Jährige setzen»

Es seien noch knapp zwei Jahre bis zur WM, «und da können wir nicht nur im Kader auf 33-, 34-Jährige setzen, sondern brauchen auch die jungen Spieler», erklärte Nagelsmann. Beim 2:1 in Bosnien-Herzegowina bildeten Pascal Groß (33) und Robert Andrich (30) das Sechser-Pärchen. Pavlovic und Stiller kommen zusammen auf gerade fünf Länderspiele. Und dabei standen sie bislang exakt neun Minuten gemeinsam auf dem Spielfeld.

Angelo Stiller (l) am Ball. Gegen die Niederlande darf der Stuttgarter erstmals beginnen. Foto: Christian Charisius/dpa