Nagelsmann überreicht DFB-Trikot für Adam Szalai

Die deutsche Nationalmannschaft hat den Ungarn vor dem Duell in der Nations League ein kleines Geschenk für den am Samstag zusammengebrochenen Co-Trainer Adam Szalai mitgegeben. Bundestrainer Julian Nagelsmann überreichte seinem Amtskollegen Marco Rossi ein deutsches Trikot mit den Unterschriften der DFB-Spieler und der Botschaft: «Gute Besserung» Beflockt ist das Trikot mit Szalais Namen.

Der 36-jährige Szalai war am Samstagabend beim Spiel der Ungarn in den Niederlanden (0:4) in der Anfangsphase an der Seitenlinie zusammengebrochen - aus bislang offiziell nicht genannten Gründen. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht und von dort nach wenigen Stunden entlassen.

Szalai war einst Spieler von Nagelsmann während der gemeinsamen Zeit bei der TSG Hoffenheim. «Mit Adam hatte ich kurz Kontakt», hatte Nagelsmann am Montag berichtet. «Er hat auch geantwortet, er ist auf dem Wege der Besserung.»

