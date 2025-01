Rose befürwortet Nagelsmann-Verlängerung: «Gerechtfertigt»

Trainer Marco Rose von RB Leipzig sieht die vorzeitige Vertragsverlängerung von Bundestrainer Julian Nagelsmann absolut positiv. «Man will ja immer Nachhaltigkeit, Konstanz, Ruhe, das wünscht man sich ja. Wenn man die positive Entwicklung der Nationalmannschaft sieht, dann ist es doch gerechtfertigt», sagte der Cheftrainer von Nagelsmanns Ex-Club.

Nun müsse der Bundestrainer, der am Leipziger Cottaweg von 2019 bis 2021 das Sagen hatte, «gute Höhepunkte spielen. Julian ist noch ein junger Trainer», meinte Rose und sprach davon, dass er vielleicht einmal der dienstälteste Bundestrainer werden könne.

Hoeneß: Überragend für deutschen Fußball

Auch Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart befürwortet die Verlängerung: «Das ist überragend für den deutschen Fußball. Die Richtung, die da eingeschlagen wurde, ist top. Wir hoffen natürlich alle, dass das transportiert werden kann bis zur WM, dass wir da eine gute Rolle spielen», sagte Hoeneß auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FSV Mainz 05.

Am Tag des Festaktes zum 125-jährigen Bestehen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), der in Leipzig stattfindet, verkündete der Dachverband die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Nagelsmann über die WM 2026 hinaus. Der 37-Jährige unterschrieb einen neuen Vertrag bis 2028. Nagelsmann will damit auch die EM 2028 in Großbritannien und Irland mit der DFB-Auswahl in Angriff nehmen.