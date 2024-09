Undav stürmt für angeschlagenen Füllkrug gegen Holland

Nach dem Ausfall des angeschlagenen Torjägers Niclas Füllkrug wird Deniz Undav erstmals in der Startelf der Fußball-Nationalmannschaft auflaufen. Der 28 Jahre alte Angreifer kommt bei seinem vierten Länderspiel am Abend in Amsterdam gegen die Niederlande neu in die Offensive.

Es ist die einzige Veränderung, die Bundestrainer Julian Nagelsmann im Vergleich zum 5:0 gegen Ungarn vornimmt. Füllkrug fällt mit einer Achillessehnenreizung aus. Der 31-Jährige hatte das DFB-Teamhotel in Amsterdam bereits im Tagesverlauf verlassen.

Neben Undav setzt Nagelsmann in der Offensive erneut auf das zum Nations-League-Start gegen Ungarn so gut harmonierende Trio Jamal Musiala, Florian Wirtz und Kai Havertz. Die DFB-Elf wird wieder angeführt von Kapitän Joshua Kimmich. Im Tor steht erneut Marc-André ter Stegen.

Mit einem weiteren Sieg und dann sechs Punkten würde die DFB-Auswahl schon einen Schritt in Richtung Viertelfinale der Nationenliga machen.

Die deutsche Startelf: ter Stegen - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum - Andrich, Groß - Wirtz, Havertz, Musiala - Undav