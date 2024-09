Wer ersetzt ter Stegen? Nächster Länderspiel-Kader am 3.10.

Wer ersetzt den schwer am Knie verletzten Marc-André ter Stegen im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft? Diese Frage wird Bundestrainer Julian Nagelsmann am 3. Oktober beantworten. Am «Tag der Deutschen Einheit» wird der 37-Jährige sein mit Spannung erwartetes Aufgebot für die beiden Nations-League-Spiele gegen Bosnien-Herzegowina (11. Oktober) und gegen die Niederlande (14. Oktober) bekanntgeben.

Kurz nach dem Rücktritt des langjährigen Stammtorwarts Manuel Neuer hatte sich die neue Nummer eins ter Stegen am vergangenen Wochenende in einem Ligaspiel seines spanischen Clubs FC Barcelona verletzt. Mit einem Riss der Patellasehne wird der 32-Jährige mehrere Monate ausfallen. Seitdem wird über eine mögliche Rückkehr von Neuer, aber auch über andere Namen wie Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Oliver Baumann (1899 Hoffenheim) oder Bernd Leno (FC Fulham) als ter-Stegen-Ersatz spekuliert.