Zwei Szenarien: Heimspielorte für WM-Quali festgelegt

Die Heimspielorte der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die WM-Qualifikationsspiele stehen fest. Wo gegen wen und wann gespielt spielt, entscheidet sich aber erst in den Viertelfinalspielen der Nations League gegen Italien am 20. und 23. März. Die Ansetzungen für die zwei möglichen Szenarien im Überblick:

Deutschland besiegt Italien

Sollte das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann das Viertelfinale überstehen, würde es das Final Four der Nationenliga in Stuttgart und München vom 4. bis 8. Juni bestreiten. Das erste WM-Qualifikationsspiel würde dann gegen Nordirland am 7. September in Köln stattfinden, anschließend stünde in der Quali-Gruppe A die Heimpartie gegen Luxemburg am 10. Oktober in Sinsheim an. Am 17. November wäre Leipzig Gastgeber für das Spiel gegen die Slowakei.

Deutschland unterliegt Italien

Sollte die DFB-Auswahl das Final Four der Nationenliga verpassen, würde die WM-Quali in der Gruppe I bereits am 9. Juni mit einem Heimspiel in Stuttgart gegen die Republik Moldau starten. Als nächstes Heimspiel stünde die Partie am 5. September in Köln gegen Estland auf dem Plan. Im Herbst würde das Nagelsmann-Team in Sinsheim gegen Israel (14. Oktober) und in Leipzig gegen Norwegen (16. November) antreten.