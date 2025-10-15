Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten
Fußball
Icon Pfeil nach unten

Fußball: Nationalspieler Raum veröffentlicht Hass-Nachrichten

Fußball

Nationalspieler Raum veröffentlicht Hass-Nachrichten

David Raum macht auf Instagram extrem herabwürdige Kommentare eines Nutzers öffentlich. Der Fußball-Nationalspieler äußert sich auch dazu.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    David Raum war auch beim 1:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft in Belfast am Ball.
    David Raum war auch beim 1:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft in Belfast am Ball. Foto: Christian Charisius/dpa

    Fußball-Nationalspieler David Raum ist in den sozialen Medien von einem Nutzer heftig angefeindet worden. Der 27 Jahre alte Kapitän von RB Leipzig veröffentlichte in seiner Instagram-Story Hass-Nachrichten, die unter anderem darauf abzielen, dass er bei den Sachsen unter Vertrag steht. «Gute Besserung», kommentierte der Linksverteidiger einen Bildschirm-Ausschnitt des herabwürdigenden Inhalts.

    Raum, dem auf Instagram über 220.000 Nutzer folgen, stand bei den WM-Qualifikationsspielen gegen Luxemburg (4:0) und in Nordirland (1:0) jeweils in der Startelf von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Gegen die Luxemburger hatte er das 1:0 mit einem sehenswerten Freistoß erzielt, in der Bundesliga spielte der RB-Profi in allen sechs Partien durch.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden