Neuer Torhüter: Hoffenheim holt Ex-Unioner Busk

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat auf die Verletzung von Nationaltorhüter Oliver Baumann reagiert. Der Club aus Baden-Württemberg hat bis zum Ende der Saison den Dänen Jakob Busk verpflichtet. Der 31 Jahre alte Keeper kommt vom dänischen Erstligisten Sönderjyske ins Kraichgau. An der Hierarchie im Hoffenheim-Tor ändert sich aber vorerst nichts, die TSG setzt weiter auf den 24 Jahre alten Luca Philipp. Der Ersatztorhüter genießt in den kommenden Wochen das volle Vertrauen. «Wir sind überzeugt davon, dass er unseren Kapitän Oliver Baumann während seiner Verletzungspause im TSG-Tor würdig vertreten wird», erklärte Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG.

Einst bei Union Berlin

Trotzdem hat Hoffenheim einen neuen Schlussmann verpflichtet. «Mit Jakob Busk haben wir nun einen überaus erfahrenen Keeper für uns gewinnen können, der die deutschen Profiligen bereits aus seiner Zeit bei Union Berlin kennt. Er wird Luca mit all seiner Routine unterstützen und unser Torwartteam somit bis zum Ende der laufenden Saison komplettieren», sagte Schicker.

Baumann hatte sich unlängst einen Plantarfaszieneinriss zugezogen, hofft bis zu den Länderspielen der Nationalmannschaft am 20. und 23. März in der Nations League mit dem Hin- und Rückspiel gegen Italien wieder fit zu sein. Bei Hoffenheim ist zudem Nachwuchskeeper Lukas Petersson verletzt, sodass die TSG den Dänen verpflichtet hat. Busk spielte von Januar 2016 bis Juli 2024 in der 2. Bundesliga für Union Berlin.