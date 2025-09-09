Nottingham Forest trennt sich von Coach Nuno Espirito Santo

Nach längeren Querelen hat sich der einstige Europapokalsieger Nottingham Forest von seinem Trainer Nuno Espirito Santo getrennt. Der Club aus der englischen Premier League dankte dem 51 Jahre alten Portugiesen in einer Mitteilung für seine Arbeit vor allem in der vergangenen Saison, als die Qualifikation für die Europa League gelang. Als Grund für die Trennung wurden «die jüngsten Umstände» angegeben.

Der nur Nuno genannte Coach hatte Nottingham seit Dezember 2023 trainiert. Seine Beziehung zum griechischen Eigentümer Evangelos Marinakis war aber schon seit längerem angespannt. Vor zwei Wochen hatte Nuno erklärt, das Verhältnis habe sich verschlechtert. Seitdem gab es Spekulationen über seine Zukunft. In der vorigen Saison hatte Marinakis sogar nach dem Abpfiff eines Spiels auf dem Rasen offenbar kontrovers mit Nuno diskutiert.

Erst im Juni neuen Vertrag unterschrieben

Dennoch beendete Nottingham Forest die Saison auf Platz sieben und qualifizierte sich erstmals seit drei Jahrzehnten wieder für den internationalen Wettbewerb. Nuno unterzeichnete daraufhin im Juni einen neuen Dreijahresvertrag beim Gewinner des Europapokals der Landesmeister von 1979 und 1980.

Als möglicher Nachfolger gilt Ange Postecoglou, der Australier trainierte zuletzt den Liga-Rivalen Tottenham Hotspur. Nottingham ist nach einer 0:3-Heimniederlage gegen West Ham United vor der Länderspielpause Zehnter in der Premier League.

Trainer und Besitzer waren bei Nottingham Forest schon länger nicht mehr einer Meinung. Foto: Sky Sports/X/PA Wire/dpa