Pep Guardiola: Kevin de Bruyne bleibt bei Manchester City

Pep Guardiola hat erklärt, dass Kevin de Bruyne Manchester City in dieser Saison nicht verlassen wird. Der belgische Nationalspieler wurde zuvor mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Nun sagte Trainer Guardiola jedoch, dass der 33-Jährige «nicht gehen wird».

«Wenn jemand geht, werden wir darüber reden», sagte er. Der saudi-arabische Erstligist Al-Ittihad soll den Belgier ins Visier genommen haben, und de Bruyne, dessen Vertrag noch ein Jahr läuft, hatte letzten Monat verraten, mit seiner Frau Michele über seine Zukunft gesprochen zu haben.

Im Juni erklärte de Bruyne gegenüber der belgischen Zeitung Het Laatste Nieuws, dass er mit der Idee eines lukrativen Gehalts in der Endphase seiner Karriere liebäugelt. «Das sind auch Gespräche, die wir als Familie mehr und mehr führen. Ich habe noch ein Jahr Vertrag, also muss ich darüber nachdenken, was passieren kann.» De Bruyne unterschrieb im Sommer 2015 bei City.

Icon Vergrößern Pep Guardiola hat erklärt, dass Kevin de Bruyne Manchester City in dieser Saison nicht verlassen wird. Foto: Kin Cheung/AP/dpa Icon Schließen Schließen Pep Guardiola hat erklärt, dass Kevin de Bruyne Manchester City in dieser Saison nicht verlassen wird. Foto: Kin Cheung/AP/dpa