Perfekter Ligastart für Man City dank Doppelpacker Haaland

Stürmerstar Erling Haaland hat Manchester City einen erfolgreichen Auftakt in die neue Premier-League-Saison beschert. Der Norweger war beim ungefährdeten 4:0 bei den Wolverhampton Wanderers mit einem Doppelpack (34. Minute/61.) erfolgreich.
Zweiter Matchwinner neben Haaland war der niederländische Nationalspieler Tijjani Reijnders. Der Neuzugang führte sich mit einer Torvorlage und dem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 (37.) hervorragend beim Team von Trainer Pep Guardiola ein. Auch an Haalands 1:0-Führungstor hatte der Mittelfeldspieler maßgeblichen Anteil. Den 4:0-Endstand besorgte Rayan Cherki (81.), der vor der Saison ebenfalls neu zu Man City gekommen war und auch einen starken Eindruck hinterließ.
