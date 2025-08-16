Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten
Fußball
Icon Pfeil nach unten

Fußball: Perfekter Ligastart für Man City dank Doppelpacker Haaland

Fußball

Perfekter Ligastart für Man City dank Doppelpacker Haaland

Für Erling Haaland fängt die Saison torreich an. Doch auch zwei Neuzugänge überzeugen beim souveränen Sieg von Manchester City am ersten Spieltag.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Zeigt sich schon zum Saisonstart wieder treffsicher: Erling Haaland
    Zeigt sich schon zum Saisonstart wieder treffsicher: Erling Haaland Foto: Bradley Collyer/PA Wire/dpa

    Stürmerstar Erling Haaland hat Manchester City einen erfolgreichen Auftakt in die neue Premier-League-Saison beschert. Der Norweger war beim ungefährdeten 4:0 bei den Wolverhampton Wanderers mit einem Doppelpack (34. Minute/61.) erfolgreich.

    Zweiter Matchwinner neben Haaland war der niederländische Nationalspieler Tijjani Reijnders. Der Neuzugang führte sich mit einer Torvorlage und dem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 (37.) hervorragend beim Team von Trainer Pep Guardiola ein. Auch an Haalands 1:0-Führungstor hatte der Mittelfeldspieler maßgeblichen Anteil. Den 4:0-Endstand besorgte Rayan Cherki (81.), der vor der Saison ebenfalls neu zu Man City gekommen war und auch einen starken Eindruck hinterließ.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden