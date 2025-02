Rassismus-Vorwürfe in Rostock: Kiel-Nachwuchs verlässt Platz

Die U19-Fußballer von Holstein Kiel haben im Spiel gegen den FC Hansa Rostock geschlossen den Platz verlassen. «Grund dafür waren mehrere rassistische Beleidigungen auf dem Spielfeld sowie zusätzliche rassistische Äußerungen seitens der Zuschauer», teilte Holstein auf Nachfrage mit.

Wie die «Ostsee-Zeitung» berichtete, soll am Samstag das Wort «Affe» gefallen sein. Hansas Nachwuchsvorstand Michael Meier sagte der Zeitung: «Das Schiedsrichter-Team hat nach eigenen Angaben in der fraglichen Situation nichts wahrgenommen. Auch wir als Vereinsverantwortliche und die Zuschauer konnten in diesem Moment nicht erkennen oder hören, wieso es zum Verlassen des Spielfelds seitens der Kieler kam.»

Zeugenaussagen und Videos sollen ausgewertet werden

Die Partie in der DFB-Nachwuchsliga wurde beim Stand von 4:3 für die Mecklenburger in der ersten Minute der Nachspielzeit abgebrochen. Zur Klärung der Vorfälle sollen Zeugenaussagen und Videomaterial ausgewertet werden. Wie die «Ostsee-Zeitung» weiter berichtete, hat der FC Hansa Kontakt mit Holstein Kiel aufgenommen, um den Vorfall aufzuarbeiten.

«Wir prüfen den Sachverhalt nun intern und behalten uns weitere Schritte im Rahmen der Aufarbeitung vor», hieß es seitens der Kieler.