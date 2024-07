Rekord: Mehr als 20 Millionen Bundesliga-Tickets verkauft

Die 36 Proficlubs der Fußball-Bundesliga und der 2. Bundesliga haben in der vergangenen Spielzeit so viele Tickets verkauft wie nie zuvor. Über 20,7 Millionen Karten gingen zwischen August 2023 und Mai 2024 für die Spiele in den beiden höchsten Spielklassen weg, wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) mitteilte. Der vorherige Bestwert von etwa 19,7 Millionen Tickets wurde damit übertroffen. Auch der Schnitt von 33.885 Karten war höher als in allen vorherigen Spielzeiten.

«Der deutsche Profifußball bleibt ein absoluter Zuschauermagnet, der Zulauf der Menschen zu unseren Clubs ist ungebrochen, und das unabhängig von deren Ligazugehörigkeit», sagte DFL-Geschäftsführer Marc Lenz bei einer Medienrunde in Frankfurt am Main. Auffällig ist, wie hoch der Anteil der 2. Bundesliga an den verkauften Tickets ist. 8,8 Millionen Karten waren es in Liga zwei, rund 11,9 Millionen Tickets in der 1. Lga.

Basis der Statistik ist nach Angaben der DFL, wie seit Beginn der Erhebung dieser Zahlen und auch in anderen Ligen gängig, die Zahl der abgesetzten Tickets inklusive Ehren- und Freikarten.