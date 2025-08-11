Spanien trennt sich von Nationaltrainerin Tomé

Nur wenige Wochen nach der Fußball-Europameisterschaft der Frauen trennt sich der spanische Fußballverband von Trainerin Montserrat Tomé. Der zum 31. August auslaufende Vertrag wird nicht verlängert, wie der Verband nach einer Vorstandssitzung mitteilte. Nachfolgerin wird die bisherige U23-Nationaltrainerin Sonia Bermúdez.

Tomé führte Spanien zuletzt bei der EM in der Schweiz bis ins Finale. Dort unterlag «La Roja» jedoch England im Elfmeterschießen. Darüber hinaus gewann der Weltmeister unter Tomés Regie im vergangenen Jahr die Nations League.

WM-Triumph als Assistentin

Den WM-Triumph 2023 in Australien erlebte Tomé noch als Assistentin des umstrittenen und danach entlassenen Jorge Vilda. Anschließend wurde sie Cheftrainerin, verpasste aber eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Frankreich, als die Spanierinnen im Bronze-Spiel dem deutschen Team unterlagen.

Schon während der EM hatte es aufgrund des auflaufenden Vertrags Spekulationen um die Zukunft von Tomé gegeben. Die EM-Finalniederlage gegen England dürfte der 43-Jährigen den Job dann gekostet haben.