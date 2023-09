Hakimi ruft nach Erdbeben in Marokko zu Hilfe auf

Das schwere Erdbeben in Marokko mit Hunderten Toten schockt auch die Fußballer des Landes. Zahlreiche Spieler rufen zur Unterstützung auf. Der Ball soll vorerst ruhen.

Der frühere Bundesliga-Profi Achraf Hakimi hat nach dem verheerenden Erdbeben in seiner Heimat Marokko zum Zusammenhalt aufgerufen und den Opfern sein Mitgefühl ausgesprochen.

"Wir erleben einen schwierigen Moment für unsere Landsleute. Es ist Zeit, sich gegenseitig zu helfen, um so viele Leben wie möglich zu retten", schrieb der 24 Jahre alte marokkanische Nationalspieler auf Instagram. Ein für den Abend geplantes Qualifikations-Spiel des WM-Vierten gegen Liberia wurde abgesagt.

Das Erdbeben hatte in Marokko in der Nacht zum Samstag Hunderte Menschen in den Tod gerissen und schwere Schäden angerichtet. "Mein Beileid geht an all diejenigen, die jemanden verloren haben, den sie lieben", schrieb der Ex-Dortmunder Hakimi. Auch andere Nationalspieler meldeten sich auf Instagram zu Wort und riefen zur Unterstützung auf.

Bayern-Profi Noussair Mazraoui teilte in seiner Instagram-Story Fotos und ein Video des Bebens und schrieb: "Betet für Marokko". Der Ex-Schalker Amine Harit schickte "Gedanken und Gebete an die Familien und Regionen, die am stärksten von dieser Tragödie betroffen sind". Der Mittelfeldspieler schrieb auf Instagram: "Eine schwierige Nacht und ein noch schwierigeres Erwachen. Wir sind alle sehr schockiert. Lasst uns vereint und stark sein."

Der Fußball-Verband des Landes sprach den Betroffenen ebenfalls sein tiefstes Beileid aus. Die für den Abend geplante Partie in der Afrika-Cup-Qualifikation gegen Liberia in Agadir wurde abgesagt. Sie solle zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, hieß es.

(dpa)