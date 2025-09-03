Stiller sicher: Werde in die Major League Soccer wechseln

Nationalspieler Angelo Stiller will eines Tages noch nach Amerika wechseln und in der Major League Soccer Fußball spielen. «Am Ende meiner Karriere will ich unbedingt in den USA, in der MLS, spielen. Dieser Plan, dieses Ziel steht zu 100 Prozent», sagte der Profi des VfB Stuttgart der «Sport Bild». Stiller ist 24 Jahre alt, bis zu einem Aufbruch in die Liga, in der seit kurzem Thomas Müller für die Vancouver Whitecaps aufläuft und Marco Reus für Los Angeles Galaxy aktiv ist, werden noch einige Jahre vergehen.

Die USA sind allerdings auch ein Grund dafür, dass sich Stiller nach einer starken Saison beim VfB gar nicht erst mit einem Wechsel zu einem größeren Verein beschäftigt hat. «Ich bin hier Stamm- und Führungsspieler. Für meine Entwicklung ist das Wichtigste, dass ich meine Minuten bekomme - speziell im WM-Jahr. Ich wollte die WM auf keinen Fall gefährden», sagte er. Die USA sind zusammen mit Kanada und Mexiko Gastgeber für das Turnier im kommenden Sommer.

Deutschland trifft in der WM-Qualifikation zum Auftakt am Donnerstag auf die Slowakei, am Sonntag folgt das erste Duell mit Nordirland. Der dritte Gegner der Gruppe A ist Luxemburg. Nur der Gruppensieger löst das direkte Ticket für die WM-Endrunde.