Südkoreas Coach wirft Bayern mangelnden Schutz für Kim vor

Südkoreas Fußball-Nationaltrainer Myung-Bo Hong hat den FC Bayern München wegen der Achillessehnenprobleme bei Abwehrspieler Min-Jae Kim kritisiert. «Unglücklicherweise hat Bayern München den Spieler nicht richtig geschützt, um Verletzungen zu vermeiden», sagte Hong der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap. Schon im vergangenen Jahr habe es Warnzeichen bezüglich Kims Verletzung gegeben.

Den Innenverteidiger vom deutschen Rekordmeister plagen schon längere Zeit Probleme an der Achillessehne. In den «nächsten paar Wochen» werde er nicht zur Verfügung stehen, hatte Bayern-Coach Vincent Kompany am vergangenen Freitag gesagt. Auch aus dem Kader für die Nationalmannschaft wurde Kim gestrichen.

«So sind wir in eine Situation geraten, in der wir diese wichtigen Spiele ohne einen Schlüsselspieler bestreiten müssen», erklärte Hong vor den WM-Qualifikationsspielen gegen den Oman am Donnerstag sowie Jordanien am 25. März. Hong hatte im vergangenen Sommer die Nachfolge von Jürgen Klinsmann als Nationalcoach Südkoreas angetreten.