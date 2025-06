Fürth startet mit einem deutlichen Sieg in die Vorbereitung

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth ist mit einem deutlichen Sieg in die Sommervorbereitung gestartet. Beim 1. FC Herzogenaurach aus der Bezirksliga gewann das Kleeblatt mit 13:1 (8:1). Erfolgreichster Torschütze war Neuzugang Omar Sillah, der die frühe Führung und zwei weitere Treffer in der ersten halben Stunde erzielte.

«Wir haben einen ordentlichen Test gesehen, haben viele Tore geschossen nach einer anstrengenden Woche, in der die Jungs viel trainiert haben», sagte Trainer Thomas Kleine, der ohne Sacha Bansé und Aaron Keller sowie U19-EM-Teilnehmer Lukas Reich auskommen musste. Zudem fehlte krankheitsbedingt Luca Itter. Der nächste Test steht für Fürth am 5. Juli bei der SpVgg Ansbach 09 an.