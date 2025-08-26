Bericht: Leverkusen holt Routinier Vázquez

Bayer Leverkusen setzt seinen personellen Umbruch offenbar mit dem Transfer von Routinier Lucas Vázquez fort. Der 34-Jährige, der bis zum Ende der vergangenen Saison bei Real Madrid unter Vertrag stand, wechselt laut Transfer-Experte Fabrizio Romano ablösefrei zum Werksclub. Der Medizincheck sei bereits absolviert und die Vertragsunterschrieft sei für den heutigen Dienstag geplant, schrieb Romano auf der Plattform X.

Der Rechtsverteidiger Vázquez hatte nach zehn Jahren als Real-Profi die Königlichen in diesem Sommer verlassen. Der neue Trainer Xabi Alonso, der von Leverkusen nach Madrid gewechselt war, hatte nicht auf eine Vertragsverlängerung gedrängt. Mit dem spanischen Rekordmeister gewann Vázquez unter anderem fünfmal die Champions League.