Fußball-Transfer: Ex-Nationalspielerin Marozsan geht nach Saudi-Arabien

Fußball-Transfer

Ex-Nationalspielerin Marozsan geht nach Saudi-Arabien

Dzsenifer Marozsan war lange eine herausragende Mittelfeldspielerin im DFB-Team. Die Ex-Frankfurterin hat Lyon nun mit einem ungewöhnlichen Ziel verlassen.
Von dpa
    Von Frankreich nach Saudi-Arabien: Dzsenifer Marozsan.
    Von Frankreich nach Saudi-Arabien: Dzsenifer Marozsan. Foto: Swen Pförtner/dpa

    Die 112-malige deutsche Fußball-Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan wechselt nach Saudi-Arabien. Die 33-Jährige setzt ihre Karriere bei Al-Qadsiah WFC fest, wie der Club bei X und die Olympiasiegerin von 2016 bei Instagram mitteilten. Marozsans Vertrag beim französischen Topclub Olympique Lyon war ausgelaufen.

    Einst Titelsammlerin in Frankfurt

    In Saudi-Arabien, das auch wegen seiner Situation bei den Frauenrechten seit Jahren in der Kritik steht, gibt es seit 2022 eine erste Liga für Fußballerinnen. Die in Ungarn geborene und in Saarbrücken aufgewachsene Marozsan gewann einst zahlreiche Titel mit dem 1. FFC Frankfurt, ehe sie 2016 nach Lyon wechselte.

    0 Kommentare

