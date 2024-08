Medien: Leipzigs Olmo kurz vor Wechsel zum FC Barcelona

Fußball-Europameister Dani Olmo steht Berichten zufolge kurz vor einem Wechsel von Bundesligist RB Leipzig zum FC Barcelona. Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtete, soll es eine mündliche Vereinbarung geben. Die Vereine hätten sich auf Ablöse von 55 Millionen Euro plus Zusatzleistungen in Höhe von 7 Millionen Euro geeinigt. Olmo soll sich zu einem Vertrag bis Juni 2030 verpflichtet haben.

Nachdem eine Ausstiegsmöglichkeit für die festgeschriebene Ablösesumme von 60 Millionen Euro abgelaufen war, hatten Leipzig Berichten zufolge bisher darunterliegende Angebote aus Spanien, aber auch von Manchester City ausgeschlagen. Olmo hatte allerdings seinen Wechselwillen angedeutet. Er gilt als Wunschtransfer von Barcelonas Sportdirektor Deco und des früheren Bundestrainers Trainers Hansi Flick.

Olmo seit Montag in Leipzig

Erst am Dienstagmorgen hatte Leipzigs neuer Geschäftsführer Sport, Marcel Schäfer, erklärt, dass er bezüglich des möglichen Transfers «relativ entspannt» sei. Olmo war nach seinem Urlaub am Montagabend mit seinem Berater wieder in Leipzig gelandet und sollte planmäßig am Donnerstag ins Training einsteigen. Olmo spielt seit Januar 2020 für RB, sein Vertrag ist noch bis Ende Juni 2027 gültig.

Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler würde in Barcelona zunächst auf drei weitere Europameister treffen, die am Montag das Training aufgenommen haben. Lamine Yamal, Ferran Torres und Pedri waren nach ihrem Urlaub wieder im Trainingszentrum zu sehen, wobei Pedri noch individuell trainiert.

Der Rest der Mannschaft von Trainer Hansi Flick befindet sich noch auf USA-Tour. Nach den Siegen gegen Manchester City und Real Madrid steht zum Abschluss der Reise noch das Spiel gegen die AC Mailand am Dienstag (Ortszeit) an.