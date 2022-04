Türkspor Augsburg trennt sich von Trainer Serdar Dayat

Fußball-Bayernligist Türkspor Augsburg hat auf die jüngsten Negativerlebnisse reagiert und Trainer Serdar Dayat entlassen. Wer die Mannschaft im Derby gegen den TSV Schwaben Augsburg betreuen wird.

Türkspor Augsburg kommt in dieser Spielzeit einfach nicht zur Ruhe, von Konstanz auf der Trainerbank kann keine Rede sein. Denn vor dem Derby gegen den TSV Schwaben Augsburg (Mittwoch, 17.45 Uhr) hat der Fußball-Bayernligist einmal mehr seinen Trainer entlassen. Abteilungsleiter Adem Gürbüz begründete den Schritt am Dienstag folgendermaßen: "Serdar Dayat ist seit heute nicht mehr Trainer von Türkspor Augsburg. Wir haben die letzten drei Spiele verloren, und deswegen haben wir dann gemeinsam entschieden, dass wir uns einvernehmlich von ihm trennen. Der sportliche Erfolg hat einfach nicht mehr gestimmt." Serdar Dayat war am Dienstagvormittag für eine Stellungnahme telefonisch nicht zu erreichen.

Co-Trainer Suljanovic wird die Mannschaft vorerst betreuen

Türkspor Augsburg hatte im Herbst ein Zwischenhoch in der Liga und auch der Start in die Frühjahrsrunde war kein schlechter. Acht Punkte holte die Mannschaft in den ersten fünf Spielen nach der Winterpause. Doch nach den jüngsten Niederlagen gegen den SSV Jahn Regensburg II (0:1), den SV Pullach (0:1) und den FC Ismaning (1:3) entschieden sich die Türkspor-Verantwortlichen für einen weiteren Trainerwechsel im Lauf dieser Runde. Türkspor (13. Platz/36 Punkte) steht zwei Zähler vor einem Relegationsrang gegen den Abstieg. Abteilungsleiter Gürbüz erhofft sich nun einen Impuls für die kommenden Wochen, womöglich schon kurzfristig im Derby gegen Schwaben. In dieser Partie wird der bisherige Co-Trainer Damir Suljanovic die Mannschaft betreuen. Das Ziel ist klar: Möglichst schnell die nötigen Punkte für den Klassenerhalt holen.

Erst Ende September hatte Dayat den Fußball-Bayernligisten übernommen. Zuvor standen in dieser Saison bereits Servet Bozdag (bis Mitte September 2021), Spielertrainer Matthias Strohmaier (nach acht Tagen im Amt am 22. September zurückgetreten) und übergangsweise Abteilungsleiter Gürbüz selbst an der Seitenlinie und gaben Kommandos. Der 52-jährige Serdar Dayat war zuvor Trainer des Drittligisten Türkgücü München, der inzwischen Insolvenz angemeldet hat.