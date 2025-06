Unwetter kann RB Salzburg bei Club-WM nicht stoppen

Auch ein schweres Gewitter samt 100-minütiger Spielunterbrechung hat RB Salzburg nicht um den ersten Sieg bei der Club-Weltmeisterschaft in den USA bringen können. Die Mannschaft des früheren Bundesliga-Trainers Thomas Letsch siegte in Cinicinnati gegen CF Pachuca aus Mexiko mit 2:1 (1:0) und führt die Gruppe H nun mit drei Punkten vor Real Madrid an. Das spanische Starensemble mit dem neuen Coach Xabi Alonso war zuvor nicht über ein 1:1 gegen Al-Hilal aus Saudi-Arabien hinausgekommen.

Der österreichische Club ging in einer offensiv geführten Partie kurz vor der Pause durch den 21 Jahre alten Israeli Oscar Gloukh in Führung (42. Minute). Nach 55 Minuten unterbrach der algerische Schiedsrichter Mustapha Ghorbal aufgrund eines herannahenden schweren Gewitters das Match. Die lange Pause nutzte Pachuca besser: Bryan Gonzalez glich fast direkt nach Wiederanpfiff aus (56.). Doch der Ex-Mainzer Karim Onisiwo sorgte per Kopf für den Siegtreffer (76.).

Keine Mühe hatte Juventus Turin mit Al-Ain FC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Italiener bezwangen den Außenseiter deutlich mit 5:0 (4:0). Der ehemalige Frankfurter Randal Kolo Muani (11./45.+4) und der Portugiese Francisco Conceicao (21./58.), der auch im Halbfinale gegen Deutschland in der Nations League erfolgreich gewesen war, trafen doppelt. Kenan Yildiz war für das zwischenzeitliche 3:0 gegen einen überforderten Gegner verantwortlich (31.).

Icon Vergrößern Der Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani traf doppelt. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa Icon Schließen Schließen Der Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani traf doppelt. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa