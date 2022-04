Warum die Europa League plötzlich attraktiv ist

Frankfurt und Leipzig stehen im Halbfinale der bislang wenig beliebten Europa League. Nun aber besteht dort die einzige internationale Titelchance für die Bundesliga.

Franz Beckenbauer muss man glauben. Ist schließlich der Fußball-Kaiser. Was er sagt, stimmt. Einst hatte er den damaligen Uefa-Cup den Pokal der Verlierer genannt. Gut 25 Jahre ist das her, und irgendwie drängte sich seitdem nicht der Eindruck auf, als habe sich an der Bedeutung des Wettbewerbs zumindest in der Bundesliga etwas geändert. Aus dem Uefa-Cup wurde die Europa League, doch nur wegen des neuen Namens hat sich die Attraktivität kaum erhöht. Das Maß ist die Champions League, der Sehnsuchtsort für viele Vereine. In die Europa League muss nur, wer für die Königsklasse nicht gut genug ist. Ein Cup der Verlierer eben.

Doch eben diese Europa League, jener die europäische Zweitklassigkeit darstellende Wettbewerb, ist nun zur großen Hoffnung für die Bundesliga geworden. Mit Eintracht Frankfurt und RB Leipzig stehen gleich zwei Bundesligisten im Halbfinale. Soll mal wieder ein internationaler Titel die deutsche Eliteliga schmücken, muss das in der Europa League gelingen. Die sonst die Bundesliga exzellent vertretenden Münchner Bayern haben sich von einem spanischen Mittelklasseteam die Teilnahme am Champions-League-Halbfinale entreißen lassen. So richten sich die Blicke nach Frankfurt und Leipzig. Und mit ihnen auch die besten Wünsche.

Frankfurt hat große Freude an der Europa League

Vermeintliche Verlierer können plötzlich Großes erreichen. Sie haben sich kein schweres Vergehen zuschulden kommen lassen, um als Verlierer abgestempelt zu werden. Sie haben sich einfach nur für die Europa League qualifiziert. Vielen, vor allem großen Klubs, ist das zu wenig. Die riesigen Geldtöpfe stehen in der Champions League. In der europäischen Zweitklassigkeit lässt sich kaum etwas verdienen. Es sei denn, der Weg führt weit und endet nicht nach einer Vorrunde mit Teams aus Aserbaidschan, Zypern oder Österreich. Was möglich ist, wenn die Europa League als Quell der Freude und nicht der Qualen betrachtet wird, zeigt Eintracht Frankfurt. 2019 hatten die Hessen das Finale nur knapp verpasst, nun wagen sie einen weiteren Versuch. Weil Team und Fans großen Spaß an der Europa League haben. Und das nicht nur seit dem 3:2-Sieg am Donnerstagabend beim FC Barcelona, zu dem Filip Kostic mit zwei Toren einen großen Teil beitrug.

25.000 Fans von Eintracht Frankfurt sorgen für Heimspiel-Atmosphäre

30.000 Fans aus Frankfurt waren nach Spanien gereist. 25.000 von ihnen hatten tatsächlich auch Tickets für das Camp Nou. Weil sie findig waren im Online-Kaufprozess, aber auch weil etliche Barcelona-Fans das Weiterkommen als selbstverständlich erachteten und so lieber Geld sparten, statt im Stadion zu sitzen. Sie verpassten eine magische Nacht, zumindest für die, die ganz in Weiß gekleidet waren. „Es war perfekt, so wie es war“, sagte Frankfurts Torwart Kevin Trapp. Selbst Trainer Oliver Glasner, sonst eher der zurückhaltenden und wenig emotionalen Seite zugeneigt, verfiel in Euphorie. Er rutschte vor den feiernden Fans über den Rasen und zerriss sich seine Hose, was ihm nicht mehr als ein „egal“ entlockte. Ein zerfetztes Stück Stoff verdirbt einen solchen Abend nicht.

Auch RB Leipzig fühlt sich offenbar in der europäischen Zweitklassigkeit wohl, vielleicht auch deshalb, weil ihnen dort ihr erster großer Titel mittlerweile am wahrscheinlichsten scheint. Im Halbfinale trifft Leipzig auf die Glasgow Rangers, Frankfurt auf West Ham United. Kann gut sein, dass am 18. Mai in Sevilla die Bundesliga unter sich ist. Spätestens dann hätte der Cup der Verlierer seinen schlechten Ruf auch in Deutschland abgelegt.

Letzter deutscher Triumph in der Europa League ist lange her

1997 triumphierte der FC Schalke 04 als letztes deutsches Team im Uefa-Cup. Damals zahlte man noch mit der D-Mark, Bundeskanzler war Helmut Kohl und die Fans fieberten mit den Eurofightern aus dem Ruhrpott. Seitdem ist viel geschehen, nur die Liebe der Bundesligisten zum Uefa-Cup und der Europa League schien nicht so richtig zu entflammen. Anders als in Spanien, häufig kam der Sieger aus der Primera División. Alleine der FC Sevilla gewann in den vergangenen zehn Jahren viermal.