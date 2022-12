Wie Gareth Southgate vom Elfmeterversager zum Hoffnungsträger wurde

Plus Gareth Southgate steht mit England bei der WM im Viertelfinale. Er will endlich den ganz großen Erfolg. Hartnäckig ist er, das weiß auch seine Ehefrau Alison.

Auf Elfmeter sollte man Gareth Southgate wohl besser nicht ansprechen. Schon gar nicht auf Elfmeter gegen Deutschland. Und den Namen Andreas Köpke sollte man im direkten Gespräch wohl auch besser vermeiden. Southgate war ein sehr solider Innenverteidiger, er spielte viele Jahre in Englands erster Liga und im Nationalteam. Southgate spielte nicht immer elegant, manchmal wirkte sein Spiel ungelenk. Innenverteidiger eben.