Fußball-WM 2034 Amnesty-Kritik am Deutschen Fußball-Bund vor WM-Vergabe

Die WM 2034 wird in Saudi-Arabien stattfinden, auch wenn die formale Vergabe noch gar nicht stattgefunden hat. Der Deutsche Fußball-Bund ist wegen der großen Kritik am Ausrichter in Erklärungsnot.