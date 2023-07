Südkorea mit Trainer Bell vor WM-Aus - Marokko feiert

Die südkoreanischen Fußballerinnen und ihr Nationaltrainer Colin Bell sind bei der WM so gut wie ausgeschieden.

Südkorea verlor am Sonntag in der deutschen Gruppe H mit 0:1 (0:1) gegen WM-Neuling Marokko, der seinen historisch ersten Erfolg bei einer Endrunde der Frauen feierte. Bereits in der 6. Minute erzielte Ibtissam Jraïdi vor 12.886 Zuschauern in Adelaide die Führung. Südkorea kann nur noch theoretisch weiterkommen, die Marokkanerinnen wahrten dagegen ihre Chance auf den Einzug ins Achtelfinale.

Südkorea, am Donnerstag (12.00 Uhr/MESZ) der Gegner der deutschen Fußballerinnen im letzten Vorrundenspiel, hatte die Auftaktbegegnung mit 0:2 gegen Kolumbien verloren. Marokko unterlag Deutschland mit 0:6.

Trainer Bell (61) ist bei den Südkoreanerinnen seit 2019 in der Verantwortung. Zuvor hatte er jahrelang auch den deutschen Fußball geprägt. Unter anderem trainierte er den SC Bad Neuenahr (2011-2013), den Champions-League-Sieger 1. FFC Frankfurt (2013-2015) und den SC Sand (2016/2017).

(dpa)