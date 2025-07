Nächste Trump-Show 2026: Das müssen Fußballfans jetzt wissen

Nach dem bizarren Auftritt von US-Präsident Donald Trump bei der Siegerehrung des Club-Weltmeisters FC Chelsea ist allen klar: Die Fußball-WM in einem Jahr in Amerika wird für ganz spezielle Momente sorgen. Wer bei der Show vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in den USA, Mexiko und Kanada als Fan dabei sein will, kann jetzt schon mit den Planungen beginnen.

Wie kommt man an WM-Tickets?

Wer eines der 104 WM-Spiele live sehen will, braucht noch Geduld und dann auch Glück. Die Nachfrage gerade für die Spiele von Top-Teams wie Deutschland oder die wichtigen K.o.-Spiele wird das Angebot sehr wahrscheinlich überschreiten.

Der übliche Weg führt über die FIFA-Homepage (www.fifa.com) auf der man sich für das Ticketportal mit einer ID registrieren muss. So bekommt man per E-Mail alle wichtigen Informationen über Verkaufsphasen, Angebote und Preise. Reiseveranstalter und professionelle Ticketbörsen werden auch Karten anbieten. Hier ist eine genaue Prüfung der Seriosität besonders wichtig.

Einige Eintrittskarten sind schon vergeben. So bot die FIFA Kombi-Tickets für Club-WM und WM an, sicherlich auch, um den teils schleppenden Verkauf für das Teamturnier anzukurbeln.

Es gibt ein Follow-your-Team-Angebot, das sich nur für das Endspiel nutzen lässt. Das Prinzip: Erreicht Deutschland das Finale, ist man mit 999 Dollar für eine Karte am 19. Juli im MetLife Stadium von den Toren New Yorks dabei. Scheidet Deutschland aus, geht das Ticket an einen Fan aus einem anderen Land. Das Kontingent für deutsche Fans ist laut FIFA-Portal aber schon vergriffen. Für 299 Dollar kann man aber noch eine Option für Außenseiter wie zum Beispiel Wales, Norwegen oder Jordanien erwerben.

Wie ist die Einreise geregelt?

So einfach wie 2022 in Katar wird es nicht. Damals reichte eine Eintrittskarte für eine freie Einreise ins WM-Land. Doch die neuen Migrationsgesetze der Trump-Regierung schließen das aus. Deutsche Fans müssen wie bei allen anderen Reisen in die USA ein Visum beantragen. Für rein touristische Zwecke reicht in der Regel das sogenannte Esta-Verfahren. Per Online-Antrag kann man die notwendigen Schritte erledigen. Informationen hierzu gibt es auf der Internetseite der US-Botschaft (https://de.usembassy.gov/de/visa/).

Ähnlich ist das Verfahren für Kanada mit der elektronischen Reisegenehmigung (eTA). Für die Einreise nach Mexiko reicht nach jetzigem Stand ein gültiger Reisepass und eine Touristenkarte (FMM), die vorab online oder bei der Einreise ausgestellt werden kann.

Muss man sich wegen Trumps Politik Sorgen machen?

Jeder ist willkommen - diese Aussage von FIFA-Boss Gianni Infantino und US-Vizepräsident JD Vance steht. Dennoch macht die Sprunghaftigkeit Trumps viele unsicher. Im Gegensatz zu Menschen aus als feindlich identifizierten Staaten wie dem Iran oder Venezuela müssen sich deutsche WM-Fans aber im Moment keine größeren Sorgen machen.

Wer sich an die Regeln hält, dürfte keinen Ärger mit Polizei oder Justiz bekommen. Wichtig ist es, immer die Reiseinfos des Auswärtigen Amtes (https://www.auswaertiges-amt.de/de/reiseundsicherheit/reise-und-sicherheitshinweise) im Blick zu haben und zu befolgen.

Wie kann man in den WM-Ländern reisen?

16 Spielorte, vier Zeitzonen. Tausende Reise-Kilometer. Wer sich in verschiedenen WM-Orten aufhalten will, ist auf das Flugzeug angewiesen. Billig-Airlines gibt es gerade in den USA einige. Es lohnt, auf Online-Angebote zu achten. Kürzere Routen wie von New York nach Boston oder Philadelphia sind allerdings auch gut mit dem Mietwagen zu fahren. Die USA und Kanada sind Autofahrerländer. In Mexiko sollte man vor Überland-Touren unbedingt die Sicherheitslage und die aktuellen Infos des Auswärtigen Amtes checken.

Hotels gerade an Spielorten sind in allen WM-Ländern hochpreisig. Man sollte also so früh wie möglich nach Optionen schauen. Viele Reiseanbieter offerieren schon jetzt WM-Pakete. Wer es bequem mag und nicht auf den Preis achten muss, kann sich hier eine komplette WM-Tour buchen.

Welche Termine sind wichtig?

Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt die WM-Saison mit dem Start der Qualifikation am 4. September in der Slowakei. Die weiteren Gruppengegner sind Nordirland und Luxemburg. Spätestens am 17. November steht fest, ob sich die DFB-Elf als Gruppensieger qualifiziert. Ansonsten wäre auch noch der Umweg über Playoffs im März 2026 möglich.

Die WM-Gruppen werden Anfang Dezember ausgelost. Noch hat die FIFA nicht mitgeteilt, wann genau und wo die Zeremonie stattfindet. Im Gespräch sind Las Vegas, wo auch für die WM 1994 die Gruppenlose gezogen wurden, oder Washington. Dann wird klar sein, wann und wo Deutschland seine ersten drei WM-Partien bestreitet und wie der weitere Turnierweg bis zum Endspiel aussehen könnte.

Icon Vergrößern Infantino (l.) und Trump (r.) sehen die WM als große Show. Foto: Sven Hoppe/dpa Icon Schließen Schließen Infantino (l.) und Trump (r.) sehen die WM als große Show. Foto: Sven Hoppe/dpa

Icon Vergrößern Im MetLife Stadium wird auch das WM-Finale stattfinden. Foto: Pamela Smith/AP/dpa Icon Schließen Schließen Im MetLife Stadium wird auch das WM-Finale stattfinden. Foto: Pamela Smith/AP/dpa