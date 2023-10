Galtasaray Istanbul - FC Bayern in der Champions Leaugue: Übertragung und Termin

Aktuell führt der FC Bayern die Gruppe A in der Champions League an. Gegen Galtasaray Instanbul wollen sie jetzt die nächsten drei Punkte holen. Alle Infos zum Spiel finden Sie hier.

Das nächste Top-Spiel in der Champions-League-Gruppenphase steht an. Deutschlands FC Bayern fährt in die Türkei zu Galtasaray Istanbul. Die ersten beiden Spiele aus der Gruppenphase hat der FC Bayern bereits gewonnen und steht aktuell an der Spitze der Gruppe A. Gegen Manchester United und den FC Kopenhagen erspielte sich das Team aus Bayern 6 Punkte. Als nächstes steht jetzt also das Spiel gegen Istanbul an. Wann findet die Partie statt? Wo wird das Match übertragen und wie steht es um die Bilanz der beiden Teams? Wird Bayern seinen Vorsprung an der Gruppenspitze weiter ausbauen können? Alle wichtigen Infos zum Spiel finden Sie hier.

Galtasaray Istanbul - FC Bayern in der UEFA CL 23/24: Termin und Anstoß

Auch bei dieser Spielpaarung gibt es natürlich ein Hin- und Rückspiel in der Gruppenphase der Champions League. Das Hinspiel findet laut Spielplan der Champions League 23/24 am Dienstag, dem 24. Oktober 2023, in Istanbul statt. Anpfiff ist bereits um 18.45 Uhr im Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park. Etwas später geht es dann beim Rückspiel los. Am Mittwoch, dem 8. November 2023, um 21 Uhr fällt der Anpfiff für das Rückspiel der beiden Vereine. Dann in der Allianz Arena in München.

Galtasaray Istanbul - FC Bayern: UEFA Champions League Übertragung

Die meisten Spiele von der Vorrunde bis zum Finale werden in dieser Saison von DAZN übertragen - das Hinspiel zwischen Galtasaray Istanbul und dem FC Bayern München gehört jedoch nicht dazu. Eine Übertragung der Champions League 23/24 im Free-TV gibt es nicht. Die einzige Ausnahme bildet das Finale in London, das auch vom ZDF übertragen wird. Auch Amazon Prime überträgt vereinzelt Spiele, dazu gehört auch die Partie des FC Bayern Münchens und Galtasaray Istanbul. Hier finden Sie noch einmal alle Informationen zum Spiel auf einen Blick:

Video: SID

Spiel: Galtasaray Istanbul - FC Bayern , Gruppenphase der UEFA Champions League 2023/24

Galtasaray - , der 2023/24 Datum: Dienstag, 24. Oktober 2023

Dienstag, 24. Oktober 2023 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park, Istanbul

Spor Kompleksi Rams Park, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: Amazone Prime

Amazone Prime Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime

Live-Ticker zum CL-Gruppenphase: Galtasaray Istanbul - FC Bayern

Wer sich ein kostenpflichtiges Abonnement für Amazon Prime Video sparen möchte, aber dennoch über das Spielgeschehen Galtasaray Istanbul - FC Bayern informiert bleiben möchte, dem sei unser Live-Ticker ans Herz gelegt.



Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Bilanz der Teams: Galtasaray Istanbul vs. FC Bayern

Die beiden Vereine haben lange nicht mehr gegeneinander gespielt, ein direkter Vergleich ist also schwierig. Zwar hat der FC Bayern München das letzte Duell gewonnen, seit dem ist allerdings viel passiert. Schaut man sich also die bisherige Statistik der beiden Teams in der Champions League Saison 2023/24 an, liegen die Mannschaften nahezu gleich auf.

Der durchschnittliche Ballbesitz liegt bei Istanbul bei 54% und bei Bayern München bei 60%, beide Mannschaften haben vier Gegentore kassiert und jeweils fünf oder sechs Tore erzielt. Trotzdem dürfte der FC Bayern in dem Spiel gegen den türkischen Meister als Favorit gelten.