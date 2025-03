Ribéry, Robben, Matthäus & Co. beim Beckenbauer Cup

Franck Ribéry, Arjen Robben, Lothar Matthäus: Der FC Bayern tritt beim einmaligen Legenden-Turnier zu Ehren von Franz Beckenbauer mit einem hochkarätigen Kader an. Neben den früheren Stars Ribéry, Robben und Matthäus sind unter anderen auch Giovane Elber, Roy Makaay und Stefan Effenberg beim Beckenbauer Cup dabei. Der langjährige Münchner Kapitän Philipp Lahm wird als Trainer erstmals Teil der Bayern-Legenden sein.

An dem Kleinfeld-Hallenturnier im Münchner SAP Garden am Montag (18.30 Uhr) nehmen neben den Münchner Idolen auch die Legenden-Teams von Real Madrid, AC Milan Glorie, Ajax Amsterdam, Borussia Dortmund und des VfB Stuttgart teil. Die Fans können sich den Angaben zufolge daher auf ehemalige Stars wie Iker Casillas, Dida, Lucas Barrios oder Kevin Kuranyi freuen.

Erlös an Franz-Beckenbauer-Stiftung

Das Turnier findet im Rahmen des 125-jährigen Vereinsjubiläums des FC Bayern statt. Die Erlöse sollen der Franz-Beckenbauer-Stiftung zugutekommen. Sie unterstützt nach eigenen Angaben Menschen mit Behinderung und Personen, die krank oder unverschuldet in Not geraten sind. Die deutsche Fußball-Ikone Beckenbauer war am 7. Januar 2024 im Alter von 78 Jahren gestorben.

Die sechs Mannschaften treffen bei dem Turnier in Fünf-gegen-fünf-Duellen aufeinander. In Gruppe A sind der FC Bayern, Real Madrid und Ajax Amsterdam. In Gruppe B stehen AC Milan Glorie, Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart. Die besten zwei Mannschaften jeder Gruppe ziehen ins Halbfinale ein.