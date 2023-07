Ronaldo statt Messi: Was ein falsches Tattoo auslösen kann

Ronaldo statt Messi: Was es auslösen kann, sich das falsche Tattoo stechen zu lassen.

Seine Liebsten hat jeder gerne um sich. Und das bestenfalls rund um die Uhr. Da der Alltag meist voll von Verpflichtungen ist, ist das den wenigsten gegönnt. Vorübergehende Trennungen lassen sich kaum vermeiden. Um Sehnsucht ansatzweise zu verringern und die Zeit bis zum Wiedersehen zu verkürzen, stehen auf unzähligen Schreibtischen Fotos von Kindern, Ehefrauen, Ehemännern, Partnerinnen und Partnern. Alternativ auch von Katzen, Hunden, Pferden oder Meerschweinchen. Wem das zu vergänglich ist – kann schließlich schnell im Mülleimer landen, wenn aus Zweisamkeit Einsamkeit wird –, dem dient die Erinnerung für die Ewigkeit: ein Tattoo.

Einmal in die Haut gestochen, gibt es kein Zurück. Trennen sich dann doch die Wege, ist der Schaden groß. Versuche, das einst geliebte Motiv loszuwerden, enden mehrheitlich in unansehnlichen Unfällen. Macht also durchaus Sinn, mehr als eine Sekunde darüber nachzudenken, was man sich in die ledrige Körperschicht stechen lässt.

Mit Sicherheit Gedanken gemacht hat sich Fußballerin Yamila Rodriguez. Ihr Körper ist übersät von Bildern und Schnörkeleien, Arme und Beine zieren blauschwarze, teils bunte Kunstwerke. Die 25-Jährige scheint etliche Dinge in ihrem Leben zu haben, die ihr unter die Haut gehen. Rosen, Luftballons, ein Auge, eine Uhr, ein Anker, Cristiano Ronaldo... Moment. Ronaldo? Rodriguez ist Argentinierin. Ronaldo größtmöglicher Widerpart von Argentiniens Nationalstolz Lionel Messi. Unzählige Male haben die beiden Gigastars Duelle um die Krone des Weltfußballers ausgefochten.

Diego Maradona prangt auf dem Oberschenkel von Yamila Rodriguez

Entsprechend fielen die Reaktionen im Netz aus. Auf dem Schienbein einer Argentinierin hat der portugiesische Schönling nichts verloren. Besänftigen ließ sich die ätzende Internet-Meute nicht einmal damit, dass auf dem linken Oberschenkel, über Ronaldos Gesicht, jenes von Legende Diego Maradona zu bestaunen ist.

Das Ronaldo-Tattoo der argentinischen Nationalspielerin Yamila Rodriguez sorgt für Aufsehen. Foto: Carmen Mandato, Getty Images

Eine Zeit lang feierte Rodriguez auch ihre Tore wie Ronaldo, auf der Rückseite ihres Mobiltelefons klebte schon ein WM-Sammelbild des Portugiesen. Die Frau erklärt, er sei Inspiration und Idol für sie. Deshalb das Tattoo. Mit einem Foto auf dem Schreibtisch wollte sich Rodriguez nicht zufriedengeben.

