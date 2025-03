Hoffenheims Frauen hoffen auf Pokal-Coup in München

Die Fußballerinnen der TSG 1899 Hoffenheim gehen als Außenseiterinnen ins DFB-Pokal-Halbfinale beim FC Bayern München. Das Team um Nationalstürmerin Selina Cerci tritt am Samstag (14.00 Uhr/Sky) beim Meister und Bundesliga-Tabellenführer an.

Allerdings empfehlen sich die Kraichgauerinnen mit dem 1:0-Sieg im Viertelfinale gegen Wolfsburg: Damit hatte die TSG die Titelserie des VfL von zehn Pokal-Triumphen beendet. «Absoluter Favorit ist der FC Bayern», sagte Hoffenheims Trainer Theodoros Dedes. «Für uns sind die Chancen natürlich auf dem Papier sehr gering, aber wir glauben, dass im Fußball immer alles möglich ist.» Die TSG stand noch nie im Endspiel, das am 1. Mai in Köln stattfindet.

Der zweite Finalteilnehmer wird am Sonntag in der Partie zwischen dem Zweitligisten Hamburger SV und dem Erstligisten Werder Bremen ausgetragen wird. Dabei steht ein Zuschauerrekord für Vereinsspiele bei den Frauen in Deutschland an: Das Volksparkstadion ist mit 57.000 Fans ausverkauft.