Eintracht-Profi Dina Ebimbe rassistisch beleidigt

Fußball-Profi Junior Dina Ebimbe von Eintracht Frankfurt ist nach dem 1:0 in der Europa League gegen den lettischen Meister FK Rigas Futbola Skola rassistisch beleidigt worden. Die Beleidigungen machte der 23-Jährige zunächst auf Instagram öffentlich, löschte die Veröffentlichungen aber wieder, wie die Eintracht mitteilte. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.

Den Angaben zufolge soll es in einer Nachricht an Dina Ebimbe geheißen haben: «Verlasse den Profi-Fußball. Geh und spiel in der Wüste oder in deinem afrikanischen Dorf. Ich hoffe, du bekommst Depressionen und bringst dich um.» Dem Bericht zufolge soll es sich nicht um Eintracht-Fans handeln, sondern um Accounts, die per Online-Wetten auf das Spiel der SGE gegen Riga gewettet und einen höheren Sieg erwartet haben.

Eintracht-Coach Dino Toppmöller zeigte sich schockiert. «Das Schlimme an der ganzen Sache ist, dass es ja leider kein Einzelfall ist», sagte Toppmöller. Sein Spieler habe die «volle Rückendeckung» der Mannschaft und des Vereins.