Schweizer Fußballstar und Influencerin Lehmann bei EM dabei

16,7 Millionen Follower auf Instagram, 12 Millionen Follower auf Tiktok und nun auch stolze EM-Teilnehmerin: Die Schweizer Fußballerin und Influencerin Alisha Lehmann steht im endgültigen Aufgebot für die Heim-Europameisterschaft, die am 2. Juli beginnt. Das bestätigte die Schweizer Nationalmannschaft der Frauen auf Instagram.

«Ich könnte nicht glücklicher sein, mein Land bei der Euro zu repräsentieren. Ich bin so dankbar für die Gelegenheit. Lasst uns die Schweiz stolz machen und zeigen, wie der Frauen-Fußball wächst», schrieb Lehmann auf ihrem Instagram-Kanal über ihre Nominierung.

Nominierung mit Segelboot enthüllt

In einer Art Schnitzeljagd («The Chase») werden die EM-Teilnehmerinnen der Schweiz in diesen Tagen bekanntgegeben. Lehmanns Nominierung wurde enthüllt, indem ihr Name auf dem Segel eines Bootes auf dem Zürichsee geschrieben stand.

Die Spielerin vom italienischen Meister Juventus Turin galt als Wackelkandidatin für das EM-Aufgebot. «Ich bin jemand, der nie aufgibt. Ich trainiere sehr hart und gebe alles dafür, dass ich schlussendlich aufgeboten werde», hatte Lehmann zuletzt noch gesagt.

Alisha Lehmann (li.) gehört zum Schweizer Aufgebot für die Heim-EM. Foto: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa