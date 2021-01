vor 17 Min.

AC Mailand holt Ex-Bayern-Stürmer Mandzukic

Bild: Jonathan Moscrop/CSM via ZUMA Wire/dpa

Kehrt in die Serie A zurück: Mario Mandzukic.

Der AC Mailand hat den früheren Bundesliga-Stürmer Mario Mandzukic verpflichtet.

Der Kroate habe einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison unterschrieben, teilte der Spitzenreiter in der italienischen Fußball-Liga mit.

Der Vertrag könne aber verlängert werden, hieß es weiter. Der 34-Jährige kennt die italienische Serie A aus fünf Saisons, die er beim Rekordmeister Juventus Turin um dessen Star-Angreifer Cristiano Ronaldo gespielt hat. Zuletzt stand der frühere Stürmer des FC Bayern München seit Januar 2020 bei al-Duhail SC in Katar unter Vertrag.

Mandzukic kommt zu einer Zeit, in der sich Mailand um Stürmer-Oldie Zlatan Ibrahimovic ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Stadtrivalen Inter an der Tabellenspitze liefert. Nach dem 18. Spieltag konnten die "Rossoneri" ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf drei Punkte ausbauen. Dahinter lauert Inter, die zuletzt gegen "Juve" mit 2:0 gewonnen haben.

Die Turiner rangierten nach der Niederlage unterdessen auf Platz fünf und hinken damit ihren Erwartungen hinterher. An diesem Mittwoch droht sogar ein Abrutschen auf Platz sechs, wenn Atalanta Bergamo sein Nachholspiel gegen Udinese Calcio aus dem unteren Tabellendrittel gewinnt.

© dpa-infocom, dpa:210119-99-84203/2 (dpa)

Mitteilung AC Mailand

