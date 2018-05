22:43 Uhr

Atlético Madrid gewinnt deutlich gegen Marseille International

Co-Trainer German Burgos stand für den gesperrten Atlético Madrid-Coach Simeone an der Seitenlinie - die Mannschaft gewann unter seiner Führung das Europa-League-Finale.

Der Sieger der Europa-League heißt Atlético Madrid. Die Spanier gewannen deutlich gegen vor allem zu Beginn starke Franzosen.

Atlético Madrid hat zum dritten Mal nach 2010 und 2012 die Fußball-Europa-League gewonnen. Im Finale von Lyon besiegte der spanische Topclub am Mittwochabend Olympique Marseille 3:0 (1:0). In einem umkämpften Spiel schoss der französische Nationalstürmer Antoine Griezmann die ersten beiden Tore für das Team des gesperrten Trainers Diego Simeone (21./49. Minute). Kapitän Gabi erhöhte in der Schlussphase (89.)

Die vor allem zu Beginn starken Franzosen verpassten damit ihren ersten europäischen Titel seit 25 Jahren. Im Stadion seines Rivalen Olympique Lyon musste Marseille, das im Viertelfinale RB Leipzig ausgeschaltet hatte, früh auf seinen Topspieler Dimitri Payet verzichten, der wegen einer Verletzung ausgewechselt wurde (32.). (dpa)

