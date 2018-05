Austria Wien verlängert Vertrag mit Trainer Letsch

Serie A

"Stärker als je zuvor": Juve feiert Meister-Rekordserie

Kurz gab es einen Funken Hoffnung auf ein bisschen mehr Spannung in der Serie A. Doch am Ende kann es in Italien nur einen Meister geben: Juventus Turin. Die deutschen Spieler des Clubs waren allerdings beim entscheidenden Spiel nur Zaungäste.